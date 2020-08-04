40-летняя популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, показала точеную фигуру

Звезда часто радует своих поклонников жаркими фото в разных нарядах, в том числе, в купальниках, передает Politeka.net. Одно из последних фото не стало исключением.

Ольга предстала в сиреневом купальнике с белыми и розовыми вставками. Лифчик идеально подчеркнул непышную грудь звезды. Его особый крой выделил стройность артистки. Молния посередине добавила образу пикантности, ведь стоит только расстегнуть и звезда сразу может показать обнаженную грудь.

Тонкие линии ткани, служившие бретельками, натянулись на плечах модели.

Плавки также имели золотые молнии по бокам, они хорошо сидели на бедрах красотки.

Куриленко распустила средней длины кудри, которые тут же развеял ветер. Модель откинулась назад и улыбнулась.

Ножки красотки стоят особого внимания - стройные, длинные и ровные, тут есть чему позавидовать.

"Всем хорошего Воскресенья!", - подписала фото автор поста.

За 19 часов публикация собрала почти 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Спасибо, что на русском! ❤️ я понимаю английский, но , поверьте, это очень важно тысячам Ваших подписчиков 🥰", "Ольга, вы потрясающе выглядите🥳 и Вам отличного выходного!!", "И Вам, красивая, приятная, девушка, Оля", "Личико милое, ясные глазки, Улыбка блистает, словно звезда: Знай, ты принцесса, будто из сказки, Ты можешь всех покорить без труда! Как же прекрасны твой стан и походка, Доброе сердце, душа так чиста, Ты, одним словом, просто красотка, Манит меня так твоя красота!", - написали русскоязычные пользователи сети.

Напомним, что 40-летняя Ольга Куриленко поразила фигурой в бикини: «Это уже перебор».

Как ранее сообщала Politeka, Ольга Куриленко выставила напоказ роскошное тело в бикини: "Чертовски великолепна...".

Также Politeka информировала, что Куриленко соблазнила огромным вырезом, грудь вот-вот выпадет: «Коварная лиса».