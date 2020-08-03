Народний артист Росії Юрій Розум висловився про відносини з моделлю Марією Слугіною, яка зустрічається з Архипом Глушко

Як пише Politeka.net, напередодні музикант опублікував на сторінці в "Інстаграм" фото, яке викликало скандал в соціальній мережі. Його підігріли чутки про розставання Марії з сином Наташі Корольової і Тарзана.

На скандальному знімку піаніст Юрій Розум позує поруч з Марією Слугіною на судні. Однією рукою 66-річний чоловік обіймає дівчину за талію, а інший притримує за плече. Романтичну атмосферу доповнив м'який захід над Москва-рікою. Сама модель явно не проти такої близькості і задоволено посміхається на камеру, приймаючи красиві пози.

Юлій Розум прокоментував цю історію російським ЗМІ і заявив, що Марія йому дуже подобається. Він розповів, що познайомився з дівчиною на конкурсі краси, де був членом журі. Після цього вони почали дуже тісно спілкуватися і навіть зробили спільну інтерв'ю.

"Я запросив Машу на свій концерт, після цього ми стали спілкуватися на тему музики. Вона не тільки красуня, але і дуже різнобічна людина", - заявив народний артист РФ. - "Марія відноситься до числа моїх хороших друзів. Вона дуже мені симпатична. Сподіваюся, що це взаємно".

Сама ж дівчина стверджує, що зараз дуже захоплена музикою і планує підкорювати російський шоу-бізнес.

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