Народный артист России Юрий Розум высказался об отношениях с моделью Марией Слугиной, которая встречается с Архипом Глушком

Как пишет Politeka.net, накануне музыкант опубликовал на странице в "Инстаграм" фото, которое вызвало скандал в социальной сети. Его подогрели слухи о расставании Марии с сыном Наташи Королевой и Тарзана.

На скандальном снимке пианист Юрий Розум позирует рядом с Марией Слугиной на судне. Одной рукой 66-летний мужчина обнимает девушку за талию, а другой придерживает за плечо. Романтическую атмосферу дополнил мягкий закат над Москва-рекой. Сама модель явно не против такой близости и довольно улыбается на камеру, принимая красивые позы.

Юлий Розум прокомментировал эту историю российским СМИ и заявил, что Мария ему очень нравится. Он рассказал, что познакомился с девушкой на конкурсе красоты, где был членом жюри. После этого они начали очень тесно общаться и даже сделали совместное интервью.

"Я пригласил Машу на свой концерт, после этого мы стали общаться на тему музыки. Она не только красавица, но и очень разносторонний человек", - заявил народный артист РФ. - "Мария относится к числу моих хороших друзей. Она очень мне симпатична. Надеюсь, что это взаимно".

Сама же девушка утверждает, что сейчас очень увлечена музыкой и планирует покорять российский шоу-бизнес.

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