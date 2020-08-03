Українська співачка Наталія Могилевська пишно відзначила свято в красивому білому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, 2 серпня у знаменитості був ювілей - 45 років. Влад Яма, її партнер по "Танцях з зірками", опублікував в "Інстаграм" відео зі святкової вечірки (щоб подивитися, скрольте до кінця). Ще один ролик розмістив у своєму мікроблозі композитор Влад Дарвін.

На заході Наташа Могилевська особисто виступила для своїх гостей на сцені в білосніжному вбранні. Вона одягла на честь свята білий піджак, який відкрив дивовижний вид на бюст, а також коротку спідницю. Співачка підкреслила талію широким поясом, що звисав до самих стегон. Образ вічно молодої красуні завершили білі туфлі на високих підборах.

"Танцююча королева", - підписав своє відео Влад Яма.

Користувачі соціальної мережі захоплено прокоментували зовнішній вигляд Могилевської. Так запис її виступу набрав більше 20 тисяч відміток "Мені подобається".

"Спасибі, мій любий друже! Це було так красиво!", - подякувала Наташа за привітання Влада Дарвіна.

Привітати співачку з ювілеєм і погуляти на вечірці прийшли багато інших знаменитостей. Серед гостей були шоумен Володимир Дантес і його дружина Надя Дорофєєва, співачки Ірина Білик, Оля Полякова та багато інших.

Нагадаємо, що Могилевська змінилася до невпізнання, фото справило фурор: «На Варнаву схожа».

Як повідомляла Politeka, Могилевська підкорила невимушеним образом: «Як лялечка».

Також Politeka писала, що Могилевська посвітила ліфчиком прямо на сцені, пікантні кадри: «Я обіцяла вам…».