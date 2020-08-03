Українська співачка Наталія Могилевська пишно відзначила свято в красивому білому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, 2 серпня у знаменитості був ювілей - 45 років. Влад Яма, її партнер по "Танцях з зірками", опублікував в "Інстаграм" відео зі святкової вечірки (щоб подивитися, скрольте до кінця). Ще один ролик розмістив у своєму мікроблозі композитор Влад Дарвін.

На заході Наташа Могилевська особисто виступила для своїх гостей на сцені в білосніжному вбранні. Вона одягла на честь свята білий піджак, який відкрив дивовижний вид на бюст, а також коротку спідницю. Співачка підкреслила талію широким поясом, що звисав до самих стегон. Образ вічно молодої красуні завершили білі туфлі на високих підборах.

Популярні новини зараз

Красуню з «Квартал 95» застукали за сороміцьким заняттям в кущах, кадри облетіли мережу: «Життя таке»

Гаряча Ратаковськи без краплі сорому вийшла на прогулянку в бюстгалтері: "Миловидний персик"

Дощі атакують Україну з новою силою, кого чекає удар: точний прогноз

Кияни визначилися, кого хочуть бачити мером - нове соцдослідження
Показати ще

"Танцююча королева", - підписав своє відео Влад Яма.

View this post on Instagram

Dancing Queen

A post shared by VLAD YAMA (@vladyama_official) on

Користувачі соціальної мережі захоплено прокоментували зовнішній вигляд Могилевської. Так запис її виступу набрав більше 20 тисяч відміток "Мені подобається".

"Спасибі, мій любий друже! Це було так красиво!", - подякувала Наташа за привітання Влада Дарвіна.

Привітати співачку з ювілеєм і погуляти на вечірці прийшли багато інших знаменитостей. Серед гостей були шоумен Володимир Дантес і його дружина Надя Дорофєєва, співачки Ірина Білик, Оля Полякова та багато інших.

Нагадаємо, що Могилевська змінилася до невпізнання, фото справило фурор: «На Варнаву схожа».

Як повідомляла Politeka, Могилевська підкорила невимушеним образом: «Як лялечка».

Також Politeka писала, що Могилевська посвітила ліфчиком прямо на сцені, пікантні кадри: «Я обіцяла вам…».