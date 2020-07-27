Наталя Могилевська показала, як повертається до звичної рутини після вихідних, і поділилася планами на останній місяць літа

Популярна українська співачка поділилася новим постом в своєму Instagram, пише Politeka.net.

У ньому Могилевська зізналася, що після вихідних на природі їй важко повертатися до роботи.

«Літній робочий ранок. Я пообіцяла собі, що в останній місяць літа буду знаходити хоча б годинку кожен день, щоб дивитися на захід сонця і насолоджуватися літнім сонечком», - написала зірка.

Вона також поділилася своєю свіжою фотографією. На яскравому літньому селфи Могилевська тримає стаканчик з кавою і посміхається, дивлячись у камеру.

Шанувальники зірки тут же взялися коментувати публікацію. Багато хто відзначає, що співачці дуже йде її новий колір волосся.

«Свіжіше стала», «Як Вам добре блондинкою», «Доброго ранку!!! Ви така гарненька», «Наталі, Ви класна!», «Вау, як завжди прекрасна!», «Наталочко, ти як дівчинка!», «Наташа ти суппер, блонд це твоє!!!! Як лялечка!!», «Поверніть колишню Могилевську, без перуки, натуральну, шикарну», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Могилевська блиснула неймовірною красою під час виступу. Вона поділилася новим постом в Instagram.

«Я обіцяла вам всім сюрприз…» — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Могилевська позує на сцені в білосніжному вбранні, З-під піджака видніється розкішний бюст виконавиці, що справило фурор серед її шанувальників.

Нагадаємо, помолоділа Могилевська присвятила ліфчиком прямо на сцені, пікантні кадри.

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