Знаменита украинская певица Вера Брежнева предстала в соблазнительном виде

Звезда часто публикует в своем Инстаграм горячие фото, на которых хвастается замечательной фигурой, передает Politeka.net. В этот раз Брежнева предстала в легком платье с разрезами.

Жаркая артистка обтянула идеальные формы тонкой тканью, сквозь которую можно заметить грудь.

Певица раскинулась в кресле, закинув ножки на подлокотник. Большой разрез платья дал полюбоваться стройными ножками знаменитости. Завершили образ элегантные голубые босоножки.

Певица не смотрела в камеру, она отвела взгляд в сторону и улыбнулась.

"Если в космос, то только в...", - подписала снимок Вера.

За 20 минут пост собрал более 11 тысяч лайков и много комментариев.

"Пожар", "Ооо, новое кресло в голосе😂😂😂", "Какая вы стройняшка 🌹", "Божественно‼️ Пищу от этого образа🤩 Подумываю даже волосы отпустить и стать блондинкой😂🙈", "Первый лайк и коммент мой! 😻 здесь все шикарно!", "Сочно 🔥😂", "Туфли Армани?", "Сногсшибательна 😍", "С Константином Шотаевичем улетаете в космос?)))✨", "Верочка а сколько вы весите ? И рост какой", "🌹нежная страсть 🔥сладкая🍒 красотка💯🍓😻", "Космически красивая! ❤️😍🔥😍💖❤️❤️❤️😍❤️", "Не сидите так , Вера, завлекая собой, потому что нельзя быть на свете... красивой такой!😜❤️👍🤣", "Вы сексуальная девушка вы секси ай хороша вот это да", - написали пользователи сети.

Напомним, Вера Брежнева поделилась фото со съемок танцевального шоу, на котором присутствовала в аккуратном и стильном наряде лавандового цвета.

Напомним, Вера Брежнева и Дорофеева "зарубились" и выяснили, кто круче и красивее

Как сообщала Politeka, дочь Брежневой в коротком топе пошалила с подругой и поразила естественной красотой

Также Politeka писала, что Брежнева показала, как соблазняет Меладзе дома