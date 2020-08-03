В минулому році все було зовсім інакше

Епідемія китайського вірусу та карантинні обмеження змусили українців довше зберігати готівку

Як пише Politeka.net, таку заяву у соціальній мережі "Facebook" опублікувала прес-служба Нацбанку.

у 2020 році В Україні кількість готівкових грошей збільшилася на 61,2 мільярда гривень (на 14,4%). Як підрахували представники НБУ, станом на 1 липня в обігу було 486,3 мільярда гривень: з них 483,4 мільярда - банкнотами, і ще 2,8 мільярда - монетами. Найбільше - купюр номіналом 200 гривень.

"Отже, на одного українця припадає 71 банкнот, а розмінних і обігових монет, які є засобом платежу, - 185 (на початку року - 70 банкнот і 182 монети відповідно)", - такі дані проводяться в повідомленні.

Як вважають у держструктурі, під час карантину готівка стала довше затримуватися "на руках", і на це могли вплинути багато факторів. Так із-за обмежень українці стали купувати товарів та оплачувати послуги, а замість цього почалося масове накопичення грошей на "чорний день". За словами прес-служби, таке ж явище спостерігали і в інших країнах, які запровадили карантин.

Крім того, покращилася соціальний захист населення, українці отримали додаткову грошову допомогу включаючи пенсіонерів, які традиційно воліють користуватися готівкою. В НБУ припускають, що під час карантину люди стали частіше розраховуватися неофіційно.

Нацбанк також повідомив, що вперше з початку липня відновив купівлю валюти. Так 27-31 числа регулятор закупив на міжбанківському ринку 38 мільйонів доларів, але інтервенцій з продажу валюти не було. Незважаючи на це, за підсумками липня з'явилося негативне сальдо в 368,7 мільйона доларів. Всього НБУ придбали валюти на 130 мільйонів доларів і продав 498,7 мільйонів.

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