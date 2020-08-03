Російська актриса Христина Асмус вперше заговорила про подальшу долю коміка Гаріка Харламова

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, зірки російського шоу-бізнесу Христина Асмус і Гарік Харламов в даний момент знаходяться в стані розлучення.

Але в ЗМІ продовжують з'являтися чутки про особисте життя резидента Comedy Club.

Нібито Гарік Харламов після розлучення з Асмус знову планує зв'язати себе узами шлюбу, а пишне весілля повинно відбутися вже в січні 2021 року.

Один з шанувальників російської актриси Христини Асмус вирішив поцікавитися, правдиві та чутки про майбутнє весілля Харламова.

«Правда, що Гарік знайшов іншу, і весілля в січні?» — задався питанням фанат під останньою публікацією актриси в мікроблозі Instagram.

На що Христина Асмус відповіла наступне: "Так, я подружка нареченої".

"Букет мій", "Так, подружку знаємо, а наречена то хто?", "Шпигувати за ним будете, подружка буде розповідати як колишній?)", "Ти вже пройдений етап,так що проходь повз. Гарік як можна було відпустити таку королеву. Хоча іноді вульгарний гумор може довести людину до саморуйнування", "Гаріку щастя, нафіга було так з першою дружиною, ось і отфігачило життя", "Я так радий що ти будеш подружкою нареченої", - продовжили шанувальники в коментарях під відповіддю актриси.

Раніше ми розповідали, що Христина Асмус після зйомок в "Тексті" стала жертвою цькування в соціальних мережах.

Так, актриса раніше опублікувала у себе на сторінці чорно-біле фото, на якому вона стоїть під душем без одягу. Вона була розгорнута спиною, а по шкірі і волоссю стікала вода. Христина Асмус цей пост ніяк не підписала, просто поставила багато хештегов, висміюють недоброзичливців.

«Да ладно, вже всі бачили, че руки тримаєш», «Хештегі пушка», «Відмивання після Янковського», «А тут вас хлором поливають? На обличчя просто потрапляє», - писали заздрісники в коментарях.

Нагадаємо, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот: «Розлучився заради цієї…».

Як повідомляла Politeka, Асмус застукали з красенем і купою подарунків після розставання з Харламовим.

Також Politeka писала, що Асмус після розставання з Харламовим розкрила, як розважається з колегами в курилці.