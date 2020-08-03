Популярна українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників спекотним образом для купання
Як повідомляє Politeka.net, пікантне відео з'явилося на фанатській сторінці зірки в соцмережі "Instagram" (щоб подивитися, скрольте до кінця).
На опублікованому фрагменті з музичного кліпу Тіна Кароль з'явилася волога після купання. Співачка вилазить з басейну в короткому сріблястому боді з тоненькими бретельками, який підкреслив її фігуру. Завдяки вдалому ракурсу, відкривається приголомшливий вид на зону декольте знаменитості. Варто зазначити, що вона не наділа під низ бюстгальтер - ймовірно, це така незвичайна модель купальника.
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Вибравшись з басейну, Тіна Кароль сексуально поправляє волосся і потягується. Потім співачка лягає на жезлонг і закушує вишенькою, спокусливо витягнувши язика.
Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд і чарівний магнетизм Тіни Кароль в коментарях:
"А як після такого спати ? 🔥🔥🔥😻"; "Солодка вишенька ❤️"; "Спокусниця"; "Яка велич!!!💯👍💖"; "Добре виглядаєш"; "Ну все... Знову не засну💖❤️🍒🔥"; "Супер".
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