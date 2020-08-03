Стало відомо про нововведення, які були запроваджені Нацбанком
Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба державного регулятора.
Повідомляється, що була вдосконалена процедура застосування цифрового власноручного підпису в банківській системі України.
Зокрема, держрегулятор в особі Нацбанку скасував обмеження на створення своєї цифрового підпису лише одним інструментом підписання — стилусом.
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Крім цього, розпорядженням НБУ була розширена можливість підписання документів цифровим підписом на осіб, які виявили бажання скористатися банківськими та/або фінансовими послугами банківської установи.
У прес-службі Нацбанку наголосили, що подібні нововведення будуть мати позитивний вплив на ринок банківських послуг і поширення фінансової інклюзії, адже вони можуть спростити для банків процес залучення нових клієнтів та укладання договорів з ними.
Такі норми прописані в постанові НБУ від 30.07.2020 № 110 "Про внесення змін до Положення про застосування цифрового власноручного підпису в банківській системі України", яка офіційна набуває чинності з 1 серпня 2020 року.
Раніше ми писали, що українці, які користуються банківськими картами, зможуть знімати готівку прямо на касах продуктових супермаркетів.
Сервіс доступний для карт MasterCard і для клієнтів Приватбанку, Ощадбанку та Райффайзен Банк Аваль.
Для того, щоб отримати готівку на касі торгової точки, українцеві потрібно лише оплатити товар банківської картою на будь-яку суму і повідомити касиру, що ви бажаєте зняти готівку.
За одну транзакцію українці можуть зняти до 500 гривень.
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