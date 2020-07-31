Новый сервис для украинцев заработает уже с 1 августа 2020 года

Об этом сообщает Politeka.net.

Отмечается, что украинцы, которые пользуются банковскими картами, смогут снимать наличные прямо на кассах продуктовых супермаркетов.

Сервис доступен для карт MasterCard и для клиентов Приватбанка, Ощадбанка и Райффайзен Банк Аваль.

Для того, чтобы получить наличные на кассе торговой точки, украинцу необходимо лишь оплатить товар банковской картой на любую сумму и сообщить кассиру, что вы желаете снять наличные.

Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки в супермаркете. После подтверждения транзації кассир обязан выдать чеки с деталями покупки товара и выдачи наличных.

«Услуга «Наличность в кассе» устраняет необходимость снимать наличные «про запас», ведь теперь это можно сделать в любой момент во время покупки там, где удобно. Таким образом услуга открывает новые возможности для держателей карт и привносит функции, доступные в банковских отделениях, просто на кассы торговых предприятий...», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта услуга в скором времени будет доступна более 90 тыс. POS-терминалов Приватбанка, Ощадбанка и Райффайзен Банка Аваль в торговых сетях.

Ранее мы рассказывали о том, что в соцсетях появилась информация о том, что банкоматы в Украине якобы исчезнут с 1 августа.

Такой слух появился на фоне информации о том, что украинцам разрешили снимать наличные прямо на кассах в магазинах, и он спровоцировал панику среди населения.

Но слух об исчезновении банкоматов в Украине оказался фейком. Как известно, с 1 августа украинцы смогут получать наличные со своих карт в торговых и развлекательных заведениях, поэтому не обязательно идти к банкомату.

Напомним, украинцы смогут получить наличные на кассе в магазинах, главные условия

Как сообщала Politeka, новое ограничение на наличные в банках экстренно предупредили украинцев

Также Politeka писала, что банкоматы в Украине исчезнут, эксперт раскрыл детали: "Нацбанк хочет..."

https://youtu.be/9YNza3W0e6Y