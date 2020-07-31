Украинцы за время карантина массово перешли на оплату покупок картами

Об этом рассказала пресс-служба НБУ на своей странице в Фейсбук. Отмечается, что украинцы стали гораздо реже снимать наличные в банкоматах, вместо этого оплачивая покупки безналичным способом.

«Сейчас мы имеем долю безналичных операций с картами по сумме около 55%. До карантина этот показатель составлял 50%», – рассказал бывший заместитель главы Национального банка Сергей Холод.

Кроме того, сообщается, что Нацбанк впервые с марта возобновляет для банков тарифы в Системе электронных платежей и переводит СЭП на почти круглосуточный режим работы.

«Мы четыре месяца не взимали с банков плату за проведение расчетов в СЭП. С 03 августа планируем запустить работу СЭП в расширенном регламенте 23/7, предусматривающем доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю», - рассказал Холод.

Он уточнил, что система формирования тарифов для банков была изменена. Теперь они будут зависеть не от момента совершения операции, как было раньше, а от суммы. В НБУ уточнили, что по их прогнозам тарифы могут вырасти для около 20% клиентов банков.

Ранее мы писали, что украинцы, которые пользуются банковскими картами, смогут снимать наличные прямо на кассах продуктовых супермаркетов.

Сервис доступен для карт MasterCard и для клиентов Приватбанка, Ощадбанка и Райффайзен Банк Аваль.

Для того, чтобы получить наличные на кассе торговой точки, украинцу необходимо лишь оплатить товар банковской картой на любую сумму и сообщить кассиру, что вы желаете снять наличные.

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