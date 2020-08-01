Продажа валюты на рынке не помогла

Раскрыты причины резкой девальвации гривны по отношению к доллару в прошлом месяце

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Нацбанка.

Как известно, на валютном рынке была зафиксирована тенденция к обесцениванию гривны, хотя НБУ поддерживал курс и активно продавал валюту.

В Нацбанке объяснили, что падение гривны до отметки в 27,7 грн/$ обусловлено ситуативными и психологическими факторами.

Во II квартале ревальвационное давление на валютном рынке обеспечивалось значительным предложением иностранной валюты благодаря поступлениям от Нафтогаза и представителей АПК.

“Это позволило НБУ возобновить покупку иностранной валюты, не противодействуя тенденциям, которые преобладали на рынке, и компенсировать значительный объем ее продажи для удовлетворения ажиотажного спроса в марте”, – подчеркнули в пресс-службе госрегулятора.

В НБУ добавили, что только за июль курс доллара в Украине вырос на 3,7%: с 26,69 гривен/$ до 27,69 гривен/$.

До этого мы рассказывали о возможном скачке курса доллара до 50 гривен.

По словам эксперта Виталия Скаршевского, даже в случае краха гривны украинцы не будут массово покупать валюту.

Более того, как рассказывает аналитик, в данный момент скачок курса доллара до 50 гривен маловероятен. Возможно, украинцы ломануться в обменники, чтобы не покупать, а продавать валюту, поскольку их денежные запассы иссякли из-за кризиса и карантина.

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