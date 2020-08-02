39-річна німецько-турецька акторка Нур Феттахоглу, яка запам'яталася всім за серилалом "Величне століття", здивувала кадрами у воді

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала відео, на якому лежала у воді як русалка, передає Politeka.net. Актриса була у мініатюрному бікіні. Вона влаштувала спекотні ігри у воді, адже дивитися на її плавні спокусливі рухи – одне задоволення. Варто зазначити, що колір води буквально заворожив шанувальників. Від відео неможливо відірвати погляд.

«Поток», - підписала ролик зірка.

За півгодини її відео подивилися майже 10 тисяч разів. В коментарях зірці залишили масу компліментів.

«Ви так прекрасні, як море», «Море Море», «Я з'їм тебе», «Ти міфічна істота», «Моя королева», «Мій світ», «Нур, ти прекрасна жінка», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що Нур Феттахоглу дуже активно проводить літо і багато купається. Це далеко не перший її пост, присвячений відпочинку на природі. Так, нещодавно зірка поділилася жарким фото, на якому вона плавала під водою. Красуня зробила неймовірний кадр за допомогою підводної камери або телефону в спеціальному чохлі.

Додамо, що актриса дуже багато часу проводить зі своєю донькою. Вона регулярно публікує спільні фотографії.

Нагадаємо, що Нур Феттахоглу в міні-бікіні блиснула упругостями під водою: «Дочка моря».

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