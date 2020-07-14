39-річна німецько-турецька акторка Нур Феттахоглу, яка зіграла головну дружину султана в серіалі "Величне століття", здивувала кадрами під водою

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина одягла мініатюрний купальник, в якому чудово проглядалася її струнка фігура. Актриса пірнула під воду, де її вже чекала камера.

Варто відзначити, що на фото важко роздивитися обличчя знаменитості через бульбашки води, але зате відмінно видно її фігурку.

«Я слухаю серце годинників…Це єдине, що може померти. Час», - підписала фото зірка.

За дві години її знімок зібрав понад 15 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

«Я знову був вражений», «Ти прекрасна», «Ооо було красиво», «Дочка моря», «Я люблю тебе так сильно», «Відпочинь спокійно», «Супер», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Нур Феттахоглу показала, як рятується від спеки. Красуня стояла перед камерою у фіолетовій напівпрозорої сорочці-туніці: тканина виявилася настільки легкою, що піднімалася при найменшому подиху вітру.

Крім цього, нещодавно актриса поділилася фото, на якому лежала в обнімку з дітьми. Це фото зібрало безліч лайків і слів підтримки.

Нагадаємо, що Нур Феттахоглу показала всю свою ніжність на постільному фото: "Краще Роксолани".

Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу показала себе без одягу: фото крупним планом.

Також Politeka писала, що Нур Феттахоглу показала головну любов життя, інтимні кадри: "Як дві краплі".