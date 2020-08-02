39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, которая запомнилась всем по серилалу "Великолепный век", удивила кадрами в воде

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором лежала в воде как русалка, передает Politeka.net. Актриса была в миниатюрном бикини. Она устроила жаркие игры в воде, ведь смотреть на ее плавные соблазнительные движения – одно удовольствие. Стоит отметить, что цвет воды буквально заворожил поклонников. От видео невозможно оторвать взгляд.

«Течение», - подписала ролик звезда.

За полчаса ее видео посмотрели почти 10 тысяч раз. В комментариях звезде оставили массу комплиментов.

«Вы так прекрасны, как море», «Море море», «Я съем тебя», «Ты мифическое существо», «Моя королева», «Мой свет», «Нур, ты прекрасная женщина», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Нур Феттахоглу очень активно проводит лето и много купается. Это далеко не первый ее пост, посвященный отдыху на природе. Так, недавно звезда поделилась жарким фото, на котором она плавала под водой. Красотка сделала невероятный кадр при помощи подводной камеры или телефона в специальном чехле.

Добавим, что актриса очень много времени проводит со своей дочкой. Она регулярно публикует совместные фотографии.

Напомним, что Нур Феттахоглу в мини-бикини сверкнула упругостями под водой: «Дочь моря».

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу удивила личным фото в кровати, засветив самое дорогое: «Это счастье».

Также Politeka писала, что Нур Феттахоглу в бикини прижала к груди самое дорогое: "Как рай...".