Популярна співачка і телеведуча Ольга Бузова, яка нещодавно возз'єдналася зі своїм хлопцем, здивувала появою в білосніжній сукні

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала уривок з концерту, де вона виконує свою пісню, передає Politeka.net. Бузова була одягнена в гарну білу пишну сукню з незвичайними плечима. Крім цього, на зірці були сонцезахисні окуляри та панчохи.

«Рік легендарній пісні «Лайкер», - підписала відео зірка.

За годину відео артистки подивилися майже 400 тисяч разів. В коментарях залишили масу приємних слів співачці.

«Ти супер», «Вже рік, а ніби тільки вчора був реліз. Ось, що значить ХІТ», «Обожнюю цю пісню», «Краща», «Ти розумниця», «Вітаю, як час летить», «Оля, пісня актуальна до сих пір», «Богиня», «Кайф. Один з найкращих треків», - пишуть шанувальники Бузової.

Але знайшлися і критики. Один з підписників, слухаючи пісню артистки, написав: "Кров з вух пішла".

Нагадаємо, що на цьому тижні ходили активні чутки про те, що Ольга Бузова розійшлася зі своїм хлопцем, блогером Давою. У них нібито закінчився контракт. Підігрів чутки про контракт і сам хлопець, написавши у себе в блозі, що «юристи працюють». Але, схоже, все це було лише способом привернути увагу до пари.

Вже в суботу Дава з'явився в сторіс у Ольги. Він подарував їй кулончик з діамантами у вигляді сердечка.

Нагадаємо, що Бузова зняла білизну, максимально залучаючи увагу до нової пісні: "Мені, як жіночому психологу...".

Як повідомляла Politeka, Бузова насмішила відсутністю апетитних форм в коротенькому топі: "Залишила у валізі".

Також Politeka писала, що розпалена Бузова без одягу пустилася у всі тяжкі прямо на вулиці: "Кадри не для дітей!".