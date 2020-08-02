Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова, которая недавно воссоединилась со своим парнем, удивила появлением в белоснежном платье

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала отрывок с концерта, где она исполняет свою песню, передает Politeka.net. Бузова была одета в красивое белое пышное платье с необычными плечами. Кроме этого, на звезде были солнцезащитные очки и чулки.

«Год легендарной песне «Лайкер», - подписала видео звезда.

За час видео артистки посмотрели почти 400 тысяч раз. В комментариях оставили массу приятных слов певице.

«Ты супер», «Уже год, а как будто бы только вчера был релиз. Вот, что значит ХИТ», «Обожаю эту песню», «Лучшая», «Ты умничка», «Поздравляю, как время летит», «Оля, песня актуальна до сих пор», «Богиня», «Кайф. Один из самых лучших треков», - пишут поклонники Бузовой.

Но нашлись и критики. Один из подписчиков, слушая песню артистки, написал: "Кровь из ушей пошла".

Напомним, что на этой неделе ходили активные слухи о том, что Ольга Бузова рассталась со своим парнем, блогером Давой. У них якобы закончился контракт. Подогрел слухи о контракте и сам парень, написав у себя в блоге, что «юристы работают». Но, похоже, все это было лишь способом привлечь внимание к паре.

Уже в субботу Дава появился в сторис у Ольги. Он преподнес ей кулончик с бриллиантами в виде сердечка.

Напомним, что Бузова сняла белье, максимально привлекая внимание к новой песне: "Мне, как женскому психологу...".

Как сообщала Politeka, Бузова насмешила отсутствием аппетитных форм в коротеньком топе: "Оставила в чемодане".

Также Politeka писала, что разгоряченная Бузова без одежды пустилась во все тяжкие прямо на улице: "Кадры не для детей!".