Красуня бере від життя все

43-річна зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Олена Кравець показала, як виглядає в повсякденному житті

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео з анонсом свого нового проекту. Олена була дуже просто одягнена – на ній красувалася кепка, а на обличчі не було макіяжу. При цьому яскраво світило сонце, що зробило образ артистки дуже сонячним.

«Просто нагадую про те, як буду рада бачити вас», - підписала артистка відео, в якому вона анонсувала іронічні читання, в яких вона братиме участь.

Як відомо, Олена Кравець пробує себе у проектах, далеких від «Квартал 95». Цього разу вона разом з українською письменницею буде читати іронічні історії.

За дві години пост артистки подивилися понад 20 тисяч разів. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Ти найкрасивіша актриса», «Так люблю тебе», «Прекрасна», «Різнопланова Артистка!», «А для тих хто далеко від Києва? Можна відеоверсії побачити?», «Олена, бажаю Вам відмінного настрою і чудового виступу. Ви велика молодець», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олена Кравець позувала в чорній відвертій сукні. Красуня сиділа на столику, повернувшись до камери боком. Актриса виглядала приголомшливо і дуже спокусливо. Вбрання як не можна краще підкреслило струнку фігуру артистки, виділивши всі найапетитніші місця.

Нагадаємо, що щаслива Кравець підкорила неймовірним шармом: «Красуня».

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