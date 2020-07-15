Зірка Студії «Квартал 95» Олена Кравець засвітилася на відпочинку в горах

Як повідомляє Politeka.net, відповідні фотографії зі знаменитою українською гумористкою були опубліковані на її фан-сторінці в Instagram.

На знімках Кравець позує зі своїми шанувальниками, які зустріли знаменитість на відпочинку і захотіли зробити з нею фото. На першому знімку зірка радісно посміхається, стоячи поряд з фанатом. Вона вдягнена в простий і комфортний одяг, а також сонцезахисні окуляри. Через сильний вітер волосся артистки так і норовить розлетітися в різні боки, тому Кравець притримує його рукою. Пара позує на тлі мальовничого гірського пейзажу.

Другий знімок зроблений з двома фанатками артистки на якомусь обладнаному майданчику. Кравець виглядає на ньому дуже природно і спокійно.

«Добрий ранок з гір», - йдеться у підписі до фото.

Шанувальники не могли не відзначити красу гумористи в коментарях.

«Красуня», «Де це ? Трускавець?», - пишуть вони.

До цього ми писали, що на одній із фан-сторінок Кравець в Instagram опублікували архівний знімок, на якому актриса позує в царственої позі.

Олена постала в білому комбінезоні, що сидить на ній ідеально, з підібраним вгору волоссям і традиційною чарівною усмішкою.

Кравець зручно всілася в крісло, поклавши руки на бортики і закинувши ногу на ногу - все в її позі говорить про жіночність і силі.

Нагадаємо, блакитний в поєднанні з червоним: Олена Кравець з "Квартал 95" на випадковому фото вразила красою.

Як повідомляла Politeka, з'явилося рідкісне фото Олени Кравець з "Квартал 95" у спокусливому комбінезоні.

Також Politeka писала, що дочка Кравець з "Квартал 95" вразила ідеальними рисами, переплюнувши зоряну маму: справжня красуня.