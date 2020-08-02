Співачка Настя Каменських і її чоловік і продюсер Олексій Потапеко (Потап) заінтригували шанувальників новою фотографією
Знімок з'явився на сторінці Потапа в Інстаграм, передає Politeka.net
Зоряне сімейство позує в обнімку на тлі хмар. Їхні обличчя приховані за сонцезахисними окулярами, в яких відображаються небеса. Репер надів цікаву футболку, на якій зображений чоловік, а Настя припала до чоловіка і зобразила губи в поцілунку. Всього за годину фотографія набрала понад 20 тисяч лайків. Користувачі зацікавлені коментують побачене.
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«Красавчики! І небо, відбиваючись в лінзах, раділо вам і своєму отраженію❤️ »,« На троіх😂😂😂 »,« Що за третій мужик? Потап придивися дружина обіймає НЕ тебя😂😂😂😂 »,« Прикольна фотка. Вас ніби троє) »,« Що за мужик з вами? », - пишуть люди.
До цього повідомлялося, що знаменита українська співачка Настя Каменських показала, як веселиться в Одесі на яхті.
Відразу після відпустки в Туреччині зірка відправилася для продовження відпочинку в Одесу. Там Настя вирішила блиснути фігурою в білому бікіні, за яке раніше її серйозно розкритикували.
На нових кадрах Настя блиснула формами у всій красі - в білому бікіні й випрямившись перед об'єктивом, щоб захопити довгими ніжками. Настя позувала без макіяжу і зайвих прикрас.
Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вид вражає: «Фігура богині».
А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкому білому платті поділилася важливою новиною: "Нарешті! Дочекалися...".
Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських розповіла правду про своє життя: "Зради, пластику і зіркова хвороба".