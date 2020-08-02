Певица Настя Каменских и ее супруг и продюсер Алексей Потапеко (Потап) заинтриговали поклонников новой фотографией

Снимок появился на странице Потапа в Инстаграм, передает Politeka.net.

Звездное семейство позирует в обнимку на фоне облаков. Их лица скрыты за солнцезащитными очками, в которых отражаются небеса. Репер надел интересную футболку, на которой изображен мужчина, а Настя прильнула к мужу и изобразила губы в поцелуе. Всего за час фотография набрала свыше 20 тысяч лайков. Пользователи заинтригованные комментируют увиденное.

«Красавчики! И небо, отражаясь в линзах, радовалось вам и своему отражению❤️», «На троих😂😂😂», «Что за третий мужик ? Потап присмотрись жена обнимает не тебя😂😂😂😂», «Прикольная фотка. Вас будто трое)», «"А что за мужик с вами? », - пишут люди.

До этого сообщалось, что знаменитая украинская певица Настя Каменских показала, как веселится в Одессе на яхте.

Сразу после отпуска в Турции звезда отправилась для продолжения отдыха в Одессу. Там Настя решила блеснуть фигурой в белом бикини, за которое ранее ее серьезно раскритиковали.

На новых кадрах Настя блеснула формами во всей красе - в том же белом бикини и выпрямившись перед объективом, чтобы восхитить длинными ножками. Настя позировала без макияжа и лишних украшений.

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".