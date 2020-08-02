Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський поділився хитрощами приготування котлет
На своїй сторінці в Instagram він розповів, що вже в 15-16 років готував котлети смачніші, ніж його мама, передає Politeka.net. Ярославський описав кілька різних рецептів, для яких озвучив єдині правила.
«Для котлет я обов'язково беру підсмажену ріпчасту цибулю. Якщо м'ясо або риба сухі і нежирні - беру вершкове масло. Якщо жирності досить - тоді смажу на олії. Важливо використовувати середній вогонь, щоб цибуля прямо протомился», - пояснює шеф-кухар.
За його словами, білий хліб для котлет краще всього використовувати вчорашній. Його можна заливати не тільки молоком, але і вершками. Скоринку він завжди зрізає, а сухарі не використовує.
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«Фарш подобається пропущений через середню решотку 3! рази. Смажу котлети просто на рослинному маслі, іноді ще подобається в яйці відразу…До кынця готую в духовці приблизно 8-10 хвилин, поки на котлеті не почне з'являтися «піна», - ділиться секретами Ярославський.
Для приготування котлет з індички вам знадобиться:
- 900 гр індички,
- 100 гр хліба,
- 100 мл молока,
- 50 мл вершків,
- 160 гр цибулі,
- 1 яйце.
Для приготування котлет з судака вам знадобиться:
- 800 гр філе віджатого,
- 150 гр цибулі,
- 100 мл вершків,
- 50 гр вершкового масла,
- 2 яйця.
Нагадаємо, що суддя «Майстер Шеф» поділився унікальним рецептом плову, названий секретний інгредієнт: «Хочеться відразу приготувати».
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