Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський поділився хитрощами приготування котлет

На своїй сторінці в Instagram він розповів, що вже в 15-16 років готував котлети смачніші, ніж його мама, передає Politeka.net. Ярославський описав кілька різних рецептів, для яких озвучив єдині правила.

«Для котлет я обов'язково беру підсмажену ріпчасту цибулю. Якщо м'ясо або риба сухі і нежирні - беру вершкове масло. Якщо жирності досить - тоді смажу на олії. Важливо використовувати середній вогонь, щоб цибуля прямо протомился», - пояснює шеф-кухар.

За його словами, білий хліб для котлет краще всього використовувати вчорашній. Його можна заливати не тільки молоком, але і вершками. Скоринку він завжди зрізає, а сухарі не використовує.

«Фарш подобається пропущений через середню решотку 3! рази. Смажу котлети просто на рослинному маслі, іноді ще подобається в яйці відразу…До кынця готую в духовці приблизно 8-10 хвилин, поки на котлеті не почне з'являтися «піна», - ділиться секретами Ярославський.

Для приготування котлет з індички вам знадобиться:

900 гр індички,

100 гр хліба,

100 мл молока,

50 мл вершків,

160 гр цибулі,

1 яйце.

Для приготування котлет з судака вам знадобиться:

800 гр філе віджатого,

150 гр цибулі,

100 мл вершків,

50 гр вершкового масла,

2 яйця.

Нагадаємо, що суддя «Майстер Шеф» поділився унікальним рецептом плову, названий секретний інгредієнт: «Хочеться відразу приготувати».

Як повідомляла Politeka, суддя "Майстер Шеф" розкрив простий і шалено смачний рецепт солоної риби.

Також Politeka писала, що суддя «Майстер Шеф» поділився унікальним рецептом бананових панкейків, кращий сніданок: «Це мега смачно».