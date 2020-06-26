Суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Володимир Ярославський поділився рецептом незвичайного страви, яке здивує природним смаком
Як повідомляє Politeka.net, він покроково показав, як приготувати червону рибу в домашніх умовах на своїй сторінці в Instagram.
"Друзі мене давно вже питають про мій простий спосіб засолювання. До речі, я взяв 2 риби різних видів. Ви також можете використовувати горбушу, кижуч і навіть чавичі", - пише Ярославський. - "Дикий лосось безпечно їсти сирим - він вже був заморожений. Його смакові характеристики відрізняються від того, до якого ми звикли, але спробуйте насолодитися саме природним смаком. Уявіть що ви на Алясці 🤩 Або в кулінарній подорожі".
Для страви знадобляться такі інгредієнти:
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- Риба приблизно 1.2 кг;
- Сіль морська 2 столові ложки;
- Перець чорний мелений;
- Оливкова олія;
- Цедра лайма, апельсина або лимона;
- Цукор 1 столова ложка;
- Віскі, бренді, джин, горілка або інший алкогольний
- напій за смаком;
- Спеції за смаком;
Спосіб приготування:
- Очистити рибу від шкірки;
- Змішати сіль і цукор, посипати рибу з двох сторін;
- Щедро полити оливковою олією;
- Натерти цедру і посипати зверху
- Присипати рибу молодим чорним перцем;
- Полити віскі або бренді;
- Додати чебрець або розмарин (за бажанням);
- Накрити плівкою і поставити на ніч у холодильник;
- Вранці дістати блюдо і протерти рибу рушником;
- Загорнути в плівку дати дозріти до вечора.
"Спеції - додавайте і коріандр і ялівець - дуже смачно І зберігайте засолену рибу 7-8 днів в холодильнику, добре замотаною плівкою або в щільному контейнері", - підсумував Володимир Ярославський.
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