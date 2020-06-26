Суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Володимир Ярославський поділився рецептом незвичайного страви, яке здивує природним смаком

Як повідомляє Politeka.net, він покроково показав, як приготувати червону рибу в домашніх умовах на своїй сторінці в Instagram.

"Друзі мене давно вже питають про мій простий спосіб засолювання. До речі, я взяв 2 риби різних видів. Ви також можете використовувати горбушу, кижуч і навіть чавичі", - пише Ярославський. - "Дикий лосось безпечно їсти сирим - він вже був заморожений. Його смакові характеристики відрізняються від того, до якого ми звикли, але спробуйте насолодитися саме природним смаком. Уявіть що ви на Алясці 🤩 Або в кулінарній подорожі".

Для страви знадобляться такі інгредієнти:

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  • Риба приблизно 1.2 кг;
  • Сіль морська 2 столові ложки;
  • Перець чорний мелений;
  • Оливкова олія;
  • Цедра лайма, апельсина або лимона;
  • Цукор 1 столова ложка;
  • Віскі, бренді, джин, горілка або інший алкогольний
  • напій за смаком;
  • Спеції за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Очистити рибу від шкірки;
  2. Змішати сіль і цукор, посипати рибу з двох сторін;
  3. Щедро полити оливковою олією;
  4. Натерти цедру і посипати зверху
  5. Присипати рибу молодим чорним перцем;
  6. Полити віскі або бренді;
  7. Додати чебрець або розмарин (за бажанням);
  8. Накрити плівкою і поставити на ніч у холодильник;
  9. Вранці дістати блюдо і протерти рибу рушником;
  10. Загорнути в плівку дати дозріти до вечора.

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ЗАСАЛИВАЕМ КРАСНУЮ РЫБУ🐟 ⠀ Я рассказывал уже про дикий лосось из Аляски - и вот, например, для Нерки - лучше всего засол и ещё холодное копчение. Друзья меня давно уже спрашивают про мой простой способ засолки. Кстати, я взял 2 рыбы разных видов. Вы также можете использовать горбушу, кижуч и даже чавычу. Дикий лосось безопасно есть сырым - он уже был заморожен. Его вкусовые характеристики отличаются от того, к которому мы привыкли, но попробуйте насладиться именно природным вкусом. Представьте что вы на Аляске 🤩 Или в кулинарном путешествии Что нам понадобится: 🐠 Рыба примерно 1.2 кг 🧂 Соль морская 2 столовые ложки 🌶 Перец чёрный молотый 🏺Оливковое масло 🍋 Цедра лайма 🍬 Сахар 1 столовая ложка 🥃 Виски/Бренди 🌿 Специи по вкусу ⠀ По процессу все очень просто😉 1️⃣ Очищаем рыбу от кожи 2️⃣ Смешиваем соль и сахар вместе и посыпаем рыбу с двух сторон 3️⃣ Поливаем оливковым маслом 4️⃣ Натераем цедру Лайма и посыпаем сверху 5️⃣ Посыпаем чёрным молодым перцем 6️⃣ Поливаем виски/бренди 7️⃣ Можно добавить тимьян/розмарин по вкусу 8️⃣ Накрываем плёнкой и в холодильник на ночь ⠀ И все, Ваша красная рыбка уже готова😜 Утром достаньте рыбу и просто протрите полотенцем. Заверните в пленку и дайте постоять ей ещё до вечера минимум - рыба ещё сутки примерно дозревает - в ней равномерно распределяются вкусы Вместо цедры лайма - берите лимон, апельсин, мандарин Алкоголь можно любой который вам нравится и джин и коньяк и даже водку Очень вкусно добавлять свежие разные травы - в таком случае из нужно помять немного руками Специи - добавляйте и кориандр и можжевельник - очень вкусно И храните засоленную рыбу 7-8 дней в холодильнике, хорошо замотанной пленкой или в плотном контейнере #ворецепт #рецепты #рыба #лосось #alaskaseafood #eatalaska #askforalaska

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"Спеції - додавайте і коріандр і ялівець - дуже смачно І зберігайте засолену рибу 7-8 днів в холодильнику, добре замотаною плівкою або в щільному контейнері", - підсумував Володимир Ярославський.

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