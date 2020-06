View this post on Instagram

ЗАСАЛИВАЕМ КРАСНУЮ РЫБУ🐟 ⠀ Я рассказывал уже про дикий лосось из Аляски - и вот, например, для Нерки - лучше всего засол и ещё холодное копчение. Друзья меня давно уже спрашивают про мой простой способ засолки. Кстати, я взял 2 рыбы разных видов. Вы также можете использовать горбушу, кижуч и даже чавычу. Дикий лосось безопасно есть сырым - он уже был заморожен. Его вкусовые характеристики отличаются от того, к которому мы привыкли, но попробуйте насладиться именно природным вкусом. Представьте что вы на Аляске 🤩 Или в кулинарном путешествии Что нам понадобится: 🐠 Рыба примерно 1.2 кг 🧂 Соль морская 2 столовые ложки 🌶 Перец чёрный молотый 🏺Оливковое масло 🍋 Цедра лайма 🍬 Сахар 1 столовая ложка 🥃 Виски/Бренди 🌿 Специи по вкусу ⠀ По процессу все очень просто😉 1️⃣ Очищаем рыбу от кожи 2️⃣ Смешиваем соль и сахар вместе и посыпаем рыбу с двух сторон 3️⃣ Поливаем оливковым маслом 4️⃣ Натераем цедру Лайма и посыпаем сверху 5️⃣ Посыпаем чёрным молодым перцем 6️⃣ Поливаем виски/бренди 7️⃣ Можно добавить тимьян/розмарин по вкусу 8️⃣ Накрываем плёнкой и в холодильник на ночь ⠀ И все, Ваша красная рыбка уже готова😜 Утром достаньте рыбу и просто протрите полотенцем. Заверните в пленку и дайте постоять ей ещё до вечера минимум - рыба ещё сутки примерно дозревает - в ней равномерно распределяются вкусы Вместо цедры лайма - берите лимон, апельсин, мандарин Алкоголь можно любой который вам нравится и джин и коньяк и даже водку Очень вкусно добавлять свежие разные травы - в таком случае из нужно помять немного руками Специи - добавляйте и кориандр и можжевельник - очень вкусно И храните засоленную рыбу 7-8 дней в холодильнике, хорошо замотанной пленкой или в плотном контейнере