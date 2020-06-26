Суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Володимир Ярославський поділився рецептом незвичайного страви, яке здивує природним смаком

Як повідомляє Politeka.net, він покроково показав, як приготувати червону рибу в домашніх умовах на своїй сторінці в Instagram.

"Друзі мене давно вже питають про мій простий спосіб засолювання. До речі, я взяв 2 риби різних видів. Ви також можете використовувати горбушу, кижуч і навіть чавичі", - пише Ярославський. - "Дикий лосось безпечно їсти сирим - він вже був заморожений. Його смакові характеристики відрізняються від того, до якого ми звикли, але спробуйте насолодитися саме природним смаком. Уявіть що ви на Алясці 🤩 Або в кулінарній подорожі".

Для страви знадобляться такі інгредієнти:

Риба приблизно 1.2 кг;

Сіль морська 2 столові ложки;

Перець чорний мелений;

Оливкова олія;

Цедра лайма, апельсина або лимона;

Цукор 1 столова ложка;

Віскі, бренді, джин, горілка або інший алкогольний

напій за смаком;

Спеції за смаком;

Спосіб приготування:

Очистити рибу від шкірки; Змішати сіль і цукор, посипати рибу з двох сторін; Щедро полити оливковою олією; Натерти цедру і посипати зверху Присипати рибу молодим чорним перцем; Полити віскі або бренді; Додати чебрець або розмарин (за бажанням); Накрити плівкою і поставити на ніч у холодильник; Вранці дістати блюдо і протерти рибу рушником; Загорнути в плівку дати дозріти до вечора.

"Спеції - додавайте і коріандр і ялівець - дуже смачно І зберігайте засолену рибу 7-8 днів в холодильнику, добре замотаною плівкою або в щільному контейнері", - підсумував Володимир Ярославський.

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