Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился хитростями приготовления котлет
На своей странице в Инстаграм он рассказал, что уже в 15-16 лет готовил котлеты вкуснее, чем его мама, передает Politeka.net. Ярославский описал несколько разных рецептов, для которых озвучил единые правила.
«Для котлет я обязательно беру поджаренный репчатый лук. Если мясо или рыба сухие и нежирные - беру сливочное масло. Если жирности достаточно - тогда жарю на растительном масле. Важно использовать средний огонь, чтобы лук прямо протомился», - объясняет шеф-повар.
По его словам, белый хлеб для котлет лучше всего использовать вчерашний. Его можно заливать не только молоком, но и сливками. Корочку он всегда срезает, а сухари не использует.
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«Фарш нравится пропущенный через среднюю решётку 3! Раза. Жарю котлеты просто на растительном масле, иногда ещё нравится в яйце сразу…Доготавливаю в духовке примерно 8-10 минут, пока на котлете не начнёт появляться «пена», - делится секретами Ярославский.
Для приготовления котлет из индейки вам понадобится:
- 900 гр индейки,
- 100 гр хлеба,
- 100 мл молока,
- 50 мл сливок,
- 160 гр лука,
- 1 яйцо.
Для приготовления котлет из судака вам понадобится:
- 800 гр филе отжатого,
- 150 гр лука,
- 100 мл сливок,
- 50 гр сливочного масла,
- 2 яйца.
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