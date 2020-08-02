Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился хитростями приготовления котлет

На своей странице в Инстаграм он рассказал, что уже в 15-16 лет готовил котлеты вкуснее, чем его мама, передает Politeka.net. Ярославский описал несколько разных рецептов, для которых озвучил единые правила.

«Для котлет я обязательно беру поджаренный репчатый лук. Если мясо или рыба сухие и нежирные - беру сливочное масло. Если жирности достаточно - тогда жарю на растительном масле. Важно использовать средний огонь, чтобы лук прямо протомился», - объясняет шеф-повар.

По его словам, белый хлеб для котлет лучше всего использовать вчерашний. Его можно заливать не только молоком, но и сливками. Корочку он всегда срезает, а сухари не использует.

«Фарш нравится пропущенный через среднюю решётку 3! Раза. Жарю котлеты просто на растительном масле, иногда ещё нравится в яйце сразу…Доготавливаю в духовке примерно 8-10 минут, пока на котлете не начнёт появляться «пена», - делится секретами Ярославский.

Для приготовления котлет из индейки вам понадобится:

900 гр индейки,

100 гр хлеба,

100 мл молока,

50 мл сливок,

160 гр лука,

1 яйцо.

Для приготовления котлет из судака вам понадобится:

800 гр филе отжатого,

150 гр лука,

100 мл сливок,

50 гр сливочного масла,

2 яйца.

Напомним, что судья «Мастер Шеф» поделился уникальным рецептом плова, назван секретный ингредиент: «Хочется сразу приготовить».

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