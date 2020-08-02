Актриса популярного серіалу "Школа" Єлизавета Василенко показала чарівне літнє фото, вразивши всіх своєю юною красою

Печеня фото вона розмістила на своїй сторінці в Інстаграм, передає Politeka.net

На фото дівчина вийшла на терасу, сперлася на поручні, піднявши трохи руку і засвітивши рожевий ліфчик, який вона одягла під білу майку. В руках вона тримала досить апетитне ласощі, схоже на морозиво або коктейль.

Той, хто знімав актрису не поставив правильні параметри об'єктива, тому фотографія виявилася злегка розмитою, проте юну красуню це анітрохи не зіпсувало. Виглядає вона просто чарівно.

Менше, ніж за годину, знімок набрав понад 20 тисяч лайків і безліч коментарів. Фанати захоплюються Лізою, відібрав їй гарну порцію компліментів.

«Ну от як можна бути такою красунеюя», «Богиня», «Ідеальна», «Вау», - пишуть в мережі.

Раніше Ліза Василенко влаштувала спільну фотосесію з Надею Дорофеєвої. Актриса позувала в рожевому топі і джинсах, а її подруга - в сірому костюмі зі спортивними штанами. Красуні сфотографувалися біля стіни в різних позах. Василенко також опублікувала відео, на якому зобразила козу і розсмішила Дорофєєву.

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