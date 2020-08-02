В мережі спливли архівні спільні фото російського виконавця Філіпа Кіркорова і відомої артистки Софії Ротару

Як передає Politeka.net, фото з'явилося на фан-сторінці Ротару. На фото ще молодий Кіркоров з довгим волоссям пристрасно притискає до себе співачку. На фото вони виглядають ідеальною парою. Тим більше, якщо врахувати, що Ротару майже ровесниця Пугачової.

Архівний знімок - це уривок з мюзиклу-комедії «Одруження Фігаро», в якій обидва артиста знімалися в 2003 році. Варто зазначити, що тоді Ротару було трохи більше 50-ти років і виглядала вона просто чудово. До речі, в цій комедії також знімалися Ані Лорак, Анастасія Стоцька, Ірина та Андрій Данилко. А ось екс-дружини Кіркорова Алли Пугачової у фільмі не було. Нагадаємо, що на початку 2000-х такі мюзикли були дуже популярні. Кіркоров з'являвся майже у всіх з них.

Раніше ми писали, що в мережі з'явився архівний знімок, на якому ще зовсім юний Кіркоров виступає на сцені. Як написав сам виконавець у себе в соцмережах, це фото 1985 року. Тоді він вперше з'явився на ТБ. Це, як відомо, був прорив Кіркорова. Його запросили взяти участь в «Блакитному вогнику». Приблизно тоді його вперше помітила Алла Пугачова, хоч особисто вони познайомилися з нею лише через кілька років.

Нагадаємо, що зарослий Кіркоров наплював на всіх і ніжно притулився до Пугачової: «Я буду тебе берегти».

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