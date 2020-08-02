Популярна турецька модель Гюль Бахарі, яку називають копією Кім Кардашьян, похвалилася видатними принадами в оксамитовому платті
Як передає Politeka.net, яскраве фото моделі опублікували на її фан-сторінці. Видно, що це архівний знімок, на якому Бахарі виглядає ще більш милою, ніж зараз. Красуня позує для фото в неймовірній сукні з відвертими розрізами. Її апетитні «диньки» буквально вистрибують з глибокого декольте. Крім цього, дівчина оголила свій животик.
Варто відзначити, що в червоному оксамиті фігура моделі виглядає особливо гаряче.
Під фото шанувальники стали обговорювати принади турецької красуні.
«Така неслухняна і мила», «Мрія чоловіків», «Красуня», «Які великі», «Божественна краса», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Гюль Бахарі поділилася спокусливим кадром. Дівчина позувала на камеру в жовтому платті, яке ледве прикривало її пишну фігуру. Модель трохи задерла сукню, оголивши стрункі ніжки.
Зазначимо, що східна красуня регулярно публікує в мережі спокусливі фото, які зводять з розуму її шанувальників. Так, нещодавно вона поділилася кадром, на якому позувала у відвертому синьому комбінезоні. Наряд сильно обтягнув фігуру красуні, а глибоке декольте зробило акцент на принадах моделі, які без білизни трохи розлізлися в сторони.
Нагадаємо, що Гюль Бахарі трохи не розірвала блузу своїми принадами: «Погана дівчинка».
Як повідомляла Politeka, Гюль Бахарі в тісному топі полонила соковитими формами, видно все: «Нічого собі, пантера».
Також Politeka писала, що Гюль Бахарі посвітила добром в облягаючому одязі в сітку: «Як випирають…».