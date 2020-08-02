Відома українська співачка Вікторія Смеюха, зірка групи "НеАнгели", показала себе на відпочинку

На фото Вікторія показала себе в чорному купальнику. Красуня розляглася на каменях, а поруч можна побачити нарватися дикі квіти. Як можна помітити, Смеюха тільки купувалася і її тіло ще не обсохло після моря. Волосся у зірки були розпущені. На другому фото співачка вже сиділа в воді і була з відкритими очима, кудись дивлячись грайливим поглядом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"КУ-КУ-СІ-КІ від Вікусікі

Яка вам більше подобається, перша, де я спляча красуня або друга, де я весела і пустотлива? ", - написала дівчина.

Фанати, включаючи Лесю Никитюк, поставили понад тисячу лайків і написали коментарі:

"Подобається сплячого-пустотлива красуня", "Неперевершена богиня", "Пантера", "Обидві класні, хоч як крути", "Красиво, чорт забирай!", "Зачаровує", "Яка ж вона красива", "Перша просто вогонь" , "Де весела і пустотлива", "Віка, як вам вдається виглядати так добре? У вас така тоненька талія! як домогтися такого результату ?".

Раніше ми повідомляли, що солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха продовжує насолоджуватися відпочинком в Хорватії.

Красуня поділилася черговою порцією гарячих фото на тлі Адріатичного моря. На знімках дівчина позує в відрядна стильному купальнику.

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