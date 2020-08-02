Известная украинская певица Виктория Смеюха, звезда группы "НеАнгелы", показала себя на отдыхе

На фото Виктория показала себя в черном купальнике. Красотка разлеглась на камнях, а рядом можно увидеть нарванные дикие цветы. Как можно заметить, Смеюха только покупалась и ее тело еще не обсохло после моря. Волосы у звезды были распущены. На втором фото певица уже сидела в воде и была с открытыми глазами, куда-то смотря игривым взглядом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"КУ-КУ-СИ-КИ от Викусики

Какая вам больше нравится, первая, где я спящая красавица или вторая, где я весёлая и озорная?", - написала девушка.

Фанаты, включая Лесю Никитюк, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Нравится спяще-озорная красавица", "Непревзойденная богиня", "Пантера", "Обе классные, как не крути", "Красиво, черт возьми!", "Завораживает", "Какая же она красивая", "Первая просто огонь", "Где веселая и озорная", "Вика, как вам удается выглядеть так хорошо? У вас такая тонюсенькая талия! Как добиться такого результата?".

Ранее мы сообщали, что солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха продолжает наслаждаться отдыхом в Хорватии.

Красотка поделилась очередной порцией горячих фото на фоне Адриатического моря. На снимках девушка позирует в сдельном стильном купальнике.

Напомним, Вика из "НеАнгелов" показала, как она выглядит без косметики на самом деле

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