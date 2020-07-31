Украинская певица Виктория Смеюха из группы "НеАнгелы" показала роскошные кадры своего отдыха

Знаменитость опубликовала фото на своей странице в соцсети "Инстаграм", пишет Politeka.net.

Виктория Смеюха предстала перед поклонниками в ярком разноцветном платье, подвязанном шнуроком на поясе. У наряда просторные рукава, которые хорошо просвечиваются, однако другие места ткань успешно скрывает. Образ певицы довершила небольшая сумочка на цепочке, которую она повесила на плечо. Стоит отметить, что девушка не стала делать яркий макияж и обошлась минимумом косметики.

В таком виде Виктория Смеюха отправиласьв путешествие. Так на одном из фото можно заметить старое здание с высокой башней, на другом исполнительница запечатлена возле зеленой лужайки. Еще на двух снимках Виктория позирует за столиком в ресторане с бокалом вина. Она томно улыбается, пикантно приспустив платье на плече.

"Благодаря этому отдыху, я по разному могу выглядеть в ваших глазах 👁 👁 , и несмотря на то, что я в душе простой человек, мне как и каждому из нас хочется побыть аристократом. Делюсь с вами всем самым сокровенным! А какой я вам больше нравлюсь?", - подписала публикацию Смеюха.

Пользователи социальной сети оценили новый летний образ знаменитости в комментариях:

"Вы в принципе не можете не нравиться. Абсолютно любой 🔥😍"; "Горжусь и восхищаюсь! Бокал с вином держишь по этикету😉"; "Люблю тебя такой, какая ты есть!😍❤️😊👍"; "Шикарная🔥 Нравишься настоящей, такой и оставайся!!!!😍😍😍"; "Разной нравитесь без макияжа на отдыхе,такая же красотка как и с мейкапом. В шикарных нарядах сценических. Больше всего нравится ваш обалденный голос. Хорошего отдыха Виктория"; "Вы редкий человек, которому быть без мейка и сценических нарядов даже лучше👍👍👍❤️"; "Очаровательная Миледи🔥👏❤️"; "Землячка и тёзка , ты просто супер , всегда 🔥 , мне ты нравишься любой ! Будь сама собой ! И пусть весь мир подождёт ! ❤️".

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы.

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике.

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