Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала стройную фигуру в черном бикини

Девушка уже довольно давно активно занимается в спортзале, любит отдыхать на природе, веселиться на утренних занятиях и всегда делится с фанатами фотоотчетами из ее занятий спортом. При этом Вика не скрывает того, что любит вкусно поесть и отдохнуть с племянницей.

Благодаря постоянному труду и упорству, стройна фигура Смеюхи всегда интригует фанатов - девушки массово спрашивают в Инстаграм под постами звезды, как она ухаживает за собой и этот раз не стал исключением:

«Всем доброго утра😊❤️☀️! Мой день начинается со знакомства с рыбками на глубине кристальности чистого Адриатического моря.. Получаю заряд на целый день!

Кстати сегодня вместо утренних пробежек и прогулок с тренировкой🏃🏻‍♀️, заменила направление спорта на плавание🏊🏼‍♀️, где превзошла саму себя🙆🏻‍♀️ и проплыла приблизительно 2 км.😇 Ну что, понеслась!😍🤘🏻 Передам привет рыбкам от вас!!! 🐠🐟 #sporteverywhere,» - пишет Вика под постом.

Вот что ответили фанаты:

«Да, Адриатика-это нечто. Такого синего моря я не видела нигде 👍», «С самого утра рыбкам покоя нет😂», «Талантливый человек, талантлив во всем!😊☝️Вперёд к новым открытиям, удивительного подводного мира! 🌊💦🐠🐡🌊🐟🦑🌊💦💧», «Какое тело😍», «Гаряча!🔥❤️», «Русалка 🧜‍♀️», «В хорошем смысле только привет передавай😁💞💋красотка», «Принцесса 👸❤️».

Также на новых кадрах в социальной сети Инстаграм Виктория показала, как позировала в разноцветном бикини ярких оттенков, причем делала она это не одна, а вместе с... чайкой! Забавные кадры Смеюхи не оставили равнодушными фанатов.

«Она как будто знала, что я ее жду!😂😂😂 Ну не равнодушны чайки ко мне🥰, сама того не подозревала, до встречи с этими очаровательными созданиями в такой близости..! 🧡💛💚

Мы даже подружились, такое чувство, что чайки своим голосом что-то рассказывают мне или просят меня о чём-то, а в ответах на человеческом языке понимают лучше многих других..! Они почти ручные! Может эта та самая, которую я покормила с утра?😝🙆🏻‍♀️ По-этому и прилетела ко мне!?🤔 Любимые, а что знаете вы об этих птицах?😍❤️,» - написала Вика.

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