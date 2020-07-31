Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала стройную фигуру на фоне идеального заката

Девушка несколько дней назад отправилась на отдых, поэтому в ее профиле в социальной сети Инстаграм всё чаще появляются стильные кадры, поражающие фанатов. В этот раз певица поделилась серией фото, сделанных на побережье на закате.

Вика блеснула не только хрупкой фигурой, но еще и естественной красотой, сделав едва заметный макияж. Позируя в цветном сарафане, певица заинтриговала также заявлением о планах на будущее, которые и без того интересуют пользователей Инстаграм.

Как известно, Виктория всё еще не замужем, поэтому фактически каждый фторой поклонники спрашивает под постами, с кем отдыхает девушка или где ее избранник.

«Прекрасный солнечный день подошёл к концу😊, и я погружаюсь🧘🏻‍♀️ в вечернюю атмосферу 🌅 .. Проводив закат на набережной исторического городка Ровинь, я немного улетела🦋 в романтических мыслях 💭 🧏🏻‍♀️, представив будущее.. Эх, мои мечты, я как ни-будь поделюсь с вами своими мечтами🥰, а пока я пошла ужинать на набережной у моря в уютной кафешке! ❤️», - написала Вика.

Вот что ответили фанаты:

«Викуся , как ты сделала так что у тебя радужный кружочек вокруг главной фотографии ?? 😃🥰🥰», «Классная юбка», «Такое платье красивое😀😀😀», «Вы прекрасны», «#этолюбовь❤️🔥🎉👏», «...хороший фон. для Виктории Шикарно....», «😍👍🌅Закат на берегу моря — это поистине завораживающее зрелище», «Шикардос, молодая и горячая🔥👍🤘», «Красотка🔥 такие классные фотографии🔥», «Без своих этих нарисованых глаз совсем другой человек. И тоже очень симпотная. 👍😁».

Также мы писали, что благодаря постоянному труду и упорству, стройна фигура Смеюхи всегда интригует фанатов - девушки массово спрашивают в Инстаграм под постами звезды, как она ухаживает за собой и этот раз не стал исключением:

«Всем доброго утра😊❤️☀️! Мой день начинается со знакомства с рыбками на глубине кристальности чистого Адриатического моря.. Получаю заряд на целый день!

Кстати сегодня вместо утренних пробежек и прогулок с тренировкой🏃🏻‍♀️, заменила направление спорта на плавание🏊🏼‍♀️, где превзошла саму себя🙆🏻‍♀️ и проплыла приблизительно 2 км.😇 Ну что, понеслась!😍🤘🏻 Передам привет рыбкам от вас!!! 🐠🐟 #sporteverywhere,» - пишет Вика под постом.

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