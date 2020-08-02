Популярна російська телеведуча Настя Івлеєва сьогодні є однією з найпопулярніших телеведучих і блогерів в Росії

Як передає Politeka.net, телеведуча стала популярною після того, як завела сторінку в Instagram і почала знімати для неї смішні відео, які ще називають скетчами. Артистку полюбили мільйони користувачів мережі за її вміння посміятися над собою. До речі, завдяки популярності в мережі вона і стала ведучою «Орла і решки».

Раніше Настя дуже часто знімала відео. Незважаючи на те, що сьогодні вона більше часу приділяє іншим проектам, періодично вона радує шанувальників кумедними роликами.

Так, в одному з недавніх відео Настя обіграла дівчину, яка не розуміє слово «трошки».

«Я і ТРОШКИ!!! Завжди так, завжди як слон і на максимум», - підписала ролик зірка.

Крім цього, з останніх жартівливих відео справжній фурор викликало відео, на якому зірка зображала стриптизерку. Івлеєва з зеленим волоссям намагалася танцювати біля жердини.

Великий відгук в мережі викликало відео, на якому Настя намагалася влізти в старі штани після карантину.

Також шанувальники прийшли в захват від відео, на якому ведуча показувала, як вона пробує пельмені. Багато хто впізнав в цьому відео себе.

Нагадаємо, що Івлеєва з «Орла і Решки» без сорому показала, на що витрачає мільйони.

Як повідомляла Politeka, Івлеєва після жартів про Лободу не стрималася і оцінила новий кліп: «Ганьба цілковита».

Також Politeka писала, що Івлеєва з "Орла і Решки" розстебнула штани і розбурхала схудлою фігурою.