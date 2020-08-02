Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева сегодня является одной из самых популярных телеведущих и блогеров в России

Как передает Politeka.net, популярной телеведущая стала после того, как завела страницу в Инстаграм и начала снимать для нее смешные видео, которые еще называют скетчами. Артистку полюбили миллионы пользователей сети за ее умение посмеяться над собой. Кстати, благодаря популярности в сети она и стала ведущей «Орла и решки».

Раньше Настя очень часто снимала видео. Несмотря на то, что сегодня она больше времени уделяет другим проектам, периодически она радует поклонников забавными роликами.

Так, в одном из недавних видео Настя обыграла девушку, которая не понимает слово «немножко».

«Я и НЕМНОЖКО!!! Всегда так, всегда как слон и на максимум», - подписала ролик звезда.

Кроме этого, из последних шутливых видео настоящий фурор вызвало видео, на котором звезда изображала стриптизершу. Ивлеева с зелеными волосами пыталась танцевать возле шеста.

Большой отклик в сети вызвало видео, на котором Настя пыталась влезть в старые штаны после карантина.

Также поклонники пришли в восторг от видео, на котором ведущая показывала, как она пробует пельмени. Многие узнали в этом видео себя.

Напомним, что Ивлеева из «Орла и Решки» без стеснения показала, на что тратит миллионы.

Как сообщала Politeka, Ивлеева после шуток о Лободе не сдержалась и оценила новый клип: «Позор полнейший».

Также Politeka писала, что Ивлеева из "Орла и Решки" расстегнула штаны и взбудоражила похудевшей фигурой.