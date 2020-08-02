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Українська актриса Анна Кошмал, яка грає Женьку в серіалі «Свати», підкорила яскравим фото з подругами

Як передає Politeka.net, в Instagram красуні з'явилося фото, на якому вона позувала в оточенні молодих дівчат. Всі вони стояли на березі моря в купальниках. Деякі дівчата накинули на себе рушники, а деякі блиснули ідеальними фігурами у купальнику. Усі красуні сміялися і дивилися в кадр.

«Girls Power», - підписала знімок зірка.

Варто відзначити, що на фото з Кошмал засвітилася зірка серіалу «Папік» Дар'я Петрожицька, а також інші актриси. Судячи з усього, скупатися дівчата вирішили в перерві між зйомками нового сезону серіалу «Папік». Як відомо, Кошмал з'явиться в цьому серіалі.

За кілька годин пост зібрав понад 25 тисяч лайків. В коментарях красуні залишили масу приємних слів.

«Боже, ну які всі красиві!», «Крихітки», «Яка ви красива», «Аня найкрасивіша», «Атмосферно», «Моделі», «Всі такі красуні», «Вогонь», «Зоряний склад», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анна Кошмал поділилася дуже ніжним і спокусливим кадром з нової фотосесії. Актриса зняла одяг, прикрившись букетом польових квітів. Прикрити все не вийшло, тому Анна засвітила оголені плечі, спину і ключиці.

Нагадаємо, що Анна Кошмал в білому платті без білизни посвітила натуральною красою: "Чоловік не ревнує?".

Як повідомляла Politeka, Анна Кошмал спустила одяг і показала, чим зачаровує чоловіків: "прямо в душу дивляться".

Також Politeka писала, що Анна Кошмал розкрила піджак заради пікантного фото в ліфчику: «Краса».