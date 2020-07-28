Українська актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женьку в серіалі "Свати", порадувала шанувальників своєю красою
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася новими фото у соціальній мережі "Instagram".
"Поки я тану на спеці і жадібно п'ю літрами воду, ділюся з вами творінням приголомшливою @sonykabaeva 🖤 #magicmoments 💫 Як проходить ваше літо?", - пише Анна Кошмал.
На знімку в чорно-білому форматі дівчина позує крупним планом, трохи відкривши рот. Вона трохи спустила футболку і оголила плечі, на які падають хвилясті локони. Анна Кошмал рукою поправляє волосся і дивиться прямо в камеру, від її пронизливого погляду аж муражки по шкірі біжать - очі ніби прямо в душу дивляться.
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Користувачі соціальної мережі захоплено оцінили фотографію зірки "Сватів" і залишили багато компліментів в коментарях:
"Неймовірно красива 😍🔥"; "Мама Мія вмираю від вашої краси, я 100% вас намалюю. Та Господи, як же це чудово"; "Дуже гарно"; "Чудова😍🔥😏"; "Яка ж красуня Аня!!! 😍😍😍❤️❤️❤️"; "Ви як завжди дуже красива 😍"; "Ганнуся ти чарівна 😍😍😍".
Нагадаємо, що Анна Кошмал показала ніжну любов без білизни: "аж заплющила очі від задоволення".
Як повідомляла Politeka, Женька з "Сватів" влаштувала прогулянку по нічному Києву, здивувавши зовнішністю.
Також Politeka писала, що Анна Кошмал роздяглася перед камерою, ледь прикривши принади квітами: «Ти бомба».