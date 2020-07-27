Відома українська актриса Анна Кошмал, яка прославилася після ролі в серіалі «Свати», показала себе у всій красі

Як передає Politeka.net, свіже фото зі зйомки актриса опублікувала у себе в Instagram. Красуня була одягнена в чорний брючний костюм. Правда, під піджак Кошмал не стала надягати блузу або футболку, залишившись в спортивному ліфчику. Дівчина сиділа в кріслі, піднявши своє волосся вгору. Внизу красувалася розпущена квітка, яку Анна неспроста додала в кадр.

«Зміна локації», - підписала знімок зірка.

За півгодини пост красуні зібрав понад 7 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Дуже красива», «Дуже красива зачіска», «Анна, ти як завжди шикарно виглядаєш», «Краса», «Ти моя улюблена актриса сморковка», «Краса», «Ауф яка красуня», «Топ», «Анечка, я так люблю твої фотосесії», «Ти золотко», - пишуть шанувальники.

Раніше ми писали, що Анна Кошмал позувала в білому платті з глибоким декольте. Дівчина дивилася прямо і посміхалася. Вгорі висіла величезна карта світу. Актриса зазначила, що люди, які часто подорожують, ніколи не повертаються додому колишніми. Подорожі, за її словами, це джерело натхнення, відкриттів, романтики і невипадкових випадковостей.

Нагадаємо, що Анна Кошмал показала ніжну любов без білизни: "аж заплющила очі від задоволення".

Як повідомляла Politeka, Анна Кошмал посвітила розкішними вигинами в напівпрозорому платті: "Тримайте щелепи".

Також Politeka писала, що Анна Кошмал роздяглася перед камерою, ледь прикривши принади квітами: «Ти бомба».