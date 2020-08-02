Британська письменниця леді Колін Кемпбелл порівняла Меган Маркл з відомою шекспірівською злочинницею

Так, напередодні виходу біографічної книги, присвяченій принцу Гаррі і його дружині, леді Кемпбелл відзначила, що роль американської актриси в королівській родині можна порівняти з підлою натурою леді Макбет.

Про це письменниця розповіла в розмові з журналістами The Sun.

Нагадаємо, що персонаж класичної трагедії Шекспіра - сверхамбіціозна жінка, яка підігрівала в своєму чоловікові егоїстичні амбіції, які не привели ні до чого хорошого.

За словами королівського біографа, Маркл «зіграла на слабкостях принца Гаррі. Меган розділяє безліч слабкостей Гаррі. Він сверхемоційний, впадає в крайнощі, рветься туди, з чим мудрі люди не зв'язуються, і надзвичайно зарозумілий. Цим скористалася Меган Маркл».

Леді Кемпбелл вважає, що заяви принца Гаррі і Меган Маркл про те, що вони не такі, як написано в книзі і ніяк не пов'язані з книгою Керолайн Дюран і Омід Скобі, є «образою розуму читачів». У той же самий час, на думку письменниці, яка готується до виходу книга являє пару у вигідному для них світлі на шкоду британському королівському двору.

Також раніше повідомлялося, що 38-річна Меган Маркл намагалася задобрити Кейт Міддлтон під час їх першої зустрічі. Зокрема, стало відомо, який подарунок зробила колишня актриса своїй майбутній невістці.

Маркл відчувала труднощі, коли шукала ідеальний подарунок на день народження для Кейт. Меган купила блокнот Smythson з м'якої шкіри. Цей жест зміг розтопити лід. Налагодженню стосунків між Меган і Кейт сприяло і те, що Маркл змогла знайти підхід до 20-місячної на той момент принцеси Шарлотти.

Нагадаємо, що Маркл остаточно посварилася з Міддлтон.

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