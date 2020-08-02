Британская писательница леди Колин Кэмпбелл сравнила Меган Маркл с известной шекспировской злодейкой

Так, в преддверии выхода биографической книги, посвященной принцу Гарри и его жене, леди Кэмпбелл отметила, что роль американской актрисы в королевской семье можно сравнить с подлой натурой леди Макбет.

Об этом писательница рассказала в разговоре с журналистами The Sun.

Напомним, что персонаж классической трагедии Шекспира – сверхамбициозная женщина, которая подогревала в своем муже эгоистичные амбиции, которые не привели ни к чему хорошему.

По словам королевского биографа, Маркл «сыграла на слабостях принца Гарри. Меган разделяет множество слабостей Гарри. Он сверхэмоционален, впадает в крайности, рвется туда, с чем мудрые люди не связываются, и чрезвычайно заносчив. Этим воспользовалась Меган Маркл».

Леди Кэмпбелл считает, что заявления принца Гарри и Меган Маркл о том, что они не такие, как написано в книге и никак не связаны с книгой Кэролайн Дюран и Омида Скоби, являются «оскорблением ума читателей». В то же самое время, по мнению писательницы, готовящаяся к выходу книга представляет пару в выгодном для них свете в ущерб британскому королевскому двору.

Также ранее сообщалось, что 38-летняя Меган Маркл пыталась задобрить Кейт Миддлтон во время их первой встречи. В частности, стало известно, какой подарок преподнесла бывшая актриса своей будущей невестке.

Маркл испытывала трудности, когда искала идеальный подарок на день рождения для Кейт. Меган купила блокнот Smythson из мягкой кожи. Этот жест смог растопить лед. Налаживанию отношений между Меган и Кейт способствовало и то, что Маркл смогла найти подход к 20-месячной на тот момент принцессе Шарлотте.

Напомним, что Маркл окончательно разругалась с Миддлтон.

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