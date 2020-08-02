Фітнес-модель Ана Чері посеред пляжу показала яскраві кадри в сміливому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, знаменита фітнес-модель Ана Чері частенько показує, як тримає себе в формі - постить мотивуючі і спокусливі фото з тренувань і розповідає про правильне харчування. До всього іншого, вона не соромиться показувати свої апетитні форми у всій своїй красі.

Цього разу фанати знаменитої красуні показали знімок з її відпочинку, де Чері позувала на тлі чудового пейзажу (щоб подивитися на фото доскрольте доскрольте до кінця новини).

Фотосесія проходила на пляжі, а сама зірка вбралася в спокусливий одяг: білий топ з розстебнутими ґудзиками, який підкреслив апетитні груди знаменитості, і маленькі трусики з високою посадкою.

Доповнили образ макіяж з акцентом на золотистий загар, а також укладка з витягнутим волоссям. На фото вона позує сидячи в альтанці, її права рука тримається за балку, а друга ніжно торкається волосся. При цьому дівчина вигнула спину назад, піднявши бюст. Завдяки ефектній позі дівчина зуміла продемонструвати свої форми у всій красі.

Користувачам мережі припав до смаку сміливий наряд, тому вони почали засипати дівчину компліментами.

«Малятко, ти народжена для цього!», «це найкрасивіше, що я бачив сьогодні», «ось це форми. Хочеться переглядати і переглядати», «гарненька, грайлива кішка», «Хижачка, дуже красива і граціозна», — пишуть вони.

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