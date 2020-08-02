Фитнес-модель Ана Чери посреди пляжа показала яркие кадры в смелом наряде

Как сообщает Politeka.net, знаменитая фитнес-модель Ана Чери частенько показывает, как держит себя в форме - постит мотивирующие и соблазнительные фото с тренировок и рассказывает о правильном питании. Ко всему прочему, она не стесняется показывать свои аппетитные формы во всей своей красе.

На этот раз фанаты знаменитой красотки показали снимок с ее отдыха, где Чери позировала на фоне удивительного пейзажа (чтобы посмотреть на фото доскрольте доскрольте до конца новости).

Фотосессия проходила на пляже, а сама звезда облачилась в соблазнительные изделия: белый топ с расстегнутыми пуговками, подчеркнувший аппетитную грудь знаменитости, и маленькие трусики с высокой посадкой.

Дополнили образ макияж с акцентом на золотистый загар, а также укладка с вытянутыми волосами. На фото она позирует сидя в беседке, ее правая рука держится за балку, а вторая нежно касается волос. При этом девушка выгнула спину назад, приподняв бюст. Благодаря эффектной позе девушка сумела продемонстрировать свои формы во всей красе.

Пользователям сети пришелся по вкусу смелый наряд, поэтому они начали засыпать девушку комплиментами.

«Малышка, ты рождена для этого!», «это самое красивое, что я видел сегодня», «вот это формы. Хочется пересматривать и пересматривать», «хорошенькая, игривая кошка», «Хищница, очень красивая и грациозная», — пишут они.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

Как Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

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