Відома українська актриса Катерина Нікітіна показала себе в сміливому образі

На кадрах красуня була без одягу швидше за все, але можна побачити тільки тінь Катерини, яка спокусливо вигнулась для фото. Дівчина закинула голову і залишила волосся розпущеним, демонструючи ідеальні вигини. Зірка зробила все, щоб привернути увагу до пісні і фанати запам'ятали слова. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Може хоч так ви запам'ятаєте слова в цій пісні. Чи не дякуєте! Прекрасних вихідних, мої хороші", - написала Нікітіна.

Фанати подивилися ролик майже 5 тисяч разів і написали коментарі:

"Кать, Катюша ...", "А можна фото в світлі", "Катя, діти, зупинись", "Красиво", "Продовжуй", "Воу", "Ой", "Поза сумнівом, щелепа відвисла".

Повідомлялося, що актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна влаштувала фотосесію на природі показала, як любить Україну.

Знаменитість присвятила пост своїй батьківщині. Вона заявила, що ні на що не готова проміняти Україну.

"Чесно скажу, дуже люблю УКРАЇНУ! Ось правда. Не хочу жити в іншій країні! Хочу їздити за кордон відпочивати, але не жити там. А як у Вас з цим ?! Хотіли б переїхати в інше місце? Якщо так, то куди? ) ", - пише Катерина Нікітіна.

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