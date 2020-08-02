Німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка зіграла Роксолану в серіалі «Величне століття», показала, як виглядала в 12 років

В Instagram красуня опублікувала дві фотографії, зроблені з різницею в 25 років, пише Politeka.net. Сьогодні Мер'єм 36 років. Вона прославилася, зігравши Роксолану, після чого її кар'єра пішла вгору. Актриса має неймовірну зовнішність. Правда, шанувальники часто звинувачують її у зловживанні уколами краси.

На свіжому знімку Мер'єм показала, як вона виглядала в 1995 році, коли їй було всього 12 років. І як вона виглядає зараз – у 36. Варто відзначити, що красуня дуже добре збереглася.

«1995 і 2020», - коротко підписала актриса знімок.

За кілька годин її пост зібрав майже 200 тисяч лайків. В коментарях шанувальники залишили їй масу приємних відгуків.

«Дуже красива», «Ти прекрасна», «Чудова», «Шикарна», «Така ж красуня, як раніше», «Ти завжди була і будеш найкрасивішою», «Красуня», «Обожнюю тебе», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі позувала в яскраво-помаранчевому вбранні з пов'язкою на голові. Сфотографували актрису в той момент, коли вона вибирала шоколад. Незважаючи на те, що знімок був постановочним, красуня виглядала на всі 100%. Як відомо, нещодавно Мер'єм відкрила власне кафе.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі у відвертому міні задерла ногу і посвітила красою: «Магічна…».

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі показала трохи інтиму на камеру: «Ідеальна».

Також Politeka писала, що Мер'єм Узерлі блиснула природною красою: «Позаземна».