Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая сыграла Роксолану в сериале «Великолепный век», показала, как выглядела в 12 лет

В Инстаграм красотка опубликовала две фотографии, сделанные с разницей в 25 лет, пишет Politeka.net. Сегодня Мерьем 36 лет. Она прославилась, сыграв Роксолану, после чего ее карьера пошла вверх. Актриса обладает невероятной внешностью. Правда, поклонники часто обвиняют ее в злоупотреблении уколами красоты.

На свежем снимке Мерьем показала, как она выглядела в 1995 году, когда ей было всего 12 лет. И как она выглядит сейчас – в 36. Стоит отметить, что красотка очень хорошо сохранилась.

«1995 и 2020», - коротко подписала актриса снимок.

За несколько часов ее пост собрал почти 200 тысяч лайков. В комментариях поклонники оставили ей массу приятных отзывов.

«Очень красивая», «Ты прекрасна», «Великолепная», «Шикарная», «Такая же красавица, как раньше», «Ты всегда была и будешь самой красивой», «Красотка», «Обожаю тебя», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли позировала в ярко-оранжевом наряде с повязкой на голове. Актрису сфотографировали в тот момент, когда она выбирала шоколад. Несмотря на то, что снимок был постановочным, выглядела красотка на все 100%. Как известно, недавно Мерьем открыла собственное кафе.

Напомним, что Мерьем Узерли в дерзком мини задрала ногу и посветила прелестью: «Магическая…».

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли показала немного интима на камеру: «Идеальная».

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли сверкнула естественной красотой: «Внеземная».