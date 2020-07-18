Актриса німецько-турецького походження Мер'єм Узерлі, яка є зіркою «Величного століття», вразила красою в новому казковому образі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на чорно-білих фотографіях Узерлі позує в мінісукні в горошок, яке ефектно оголює її природні форми. А декольте підкреслює природну красу знаменитості. Спершу вона застигає в гарячих позах з задертою ногою, однак потім не витримує і сміється в камеру.

«Магічна фотографія — не можу від неї відірватися», «безсоромна Хюррем», «божественні форми», «ти так красива, слів не підібрати», «моя королева!», «вигини просто фантастичні», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що 36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, зірка серіалу "Величне століття", порадувала публіку новим казковим фото.

Красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала крупним планом.

Мер'єм в бірюзовому сарафані або маєчці (видно тільки бретельки) ніжно торкнулася долонями обличчя і спрямувала свій погляд кудись удалину. Актриса розтріпала волосся і стерла косметику, похвалившись ідеальним тоном шкіри.

І хоч красуня не стала підписувати фото, користувачам знайшовся, що відповісти на такий соковитий її вигляд.

Нагадаємо, зірка "Величного століття" зважилася на кардинальні зміни, сміливий образ.

А ще Politeka повідомляла, що в мережі показали прототип легендарного воєначальника з серіалу "Величне століття".