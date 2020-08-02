Знаменита українська співачка Настя Каменських поділилася жарким фото, зробленим на відпочинку

Останні кілька тижнів співачка радувала соціальні мережі фото і відео з відпочинку: спочатку артистка відпочивала в Туреччині, потім відправилася в Одесу. Цього разу Настя вирішила показати, як проводить час на сонячному відпочинку і позує в кремовому монокіні з шнурівкою на грудях.

Свій літній образ Настя доповнила масивними білими кросівками, які показувала раніше, а також блиснула засмаглою шкірою без будь-якого макіяжу на обличчі.

«Цей місяць буде просто божевільним! 🚀 Зовсім скоро я презентую вам свій перший іспаномовний альбом! Чекаєте? А поки ділюся фотками в купальнику і бажаю вам класно провести першу неділю серпня! 🥰 Цілу 😘», - написала Настя.

Ось що відповіли фанати:

«Це круто😍», «Сонячна Настя👍👍», «Насолоджуйся життям Настуню!👏», «Настя, з нетерпінням чекаємо», «Скоріше б вже 👍👍👍», «Спасибі тобі теж хорошого 3😍😍😍👍», «Урааа🥳🥳😍💥💣ждууу🤗🤗😻», «Красива, талановита👍».

До цього Настя вирішила підкреслити свою фігуру в модному нюдовом костюмі. При цьому дівчина пройшлася на вулиці і весело потанцювала перед об'єктивом, привертаючи увагу до себе.

І якщо вдень раніше дівчину розкритикували за відвертий вигляд в білому білизна і недоречні танці у ванній, то в цей раз користувачі мережі вохстились роликом:

«Мощнейше увірвалася😂», «Чітко під трек підійшло🔥🔥», «Летючою ходою 😎», «Така класна 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓», «Чортицю, розганяє тугу!!!», «Такої ж», «Шикарна 👍», «Обожнюю ♡», «@kamenskux у нас mood як у всіх муда....ів😂», «Supeeerrr🔥🔥👍👍👍», «. Метеликів наблюдаим ✨💫🎶», «Настюшка - запальничка🔥🔥», «Я перша 😍😍😍 Настя ,ви як завжди на висоті», - пишуть користувачі.

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вид вражає: «Фігура богині».

А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкому білому платті поділилася важливою новиною: "Нарешті! Дочекалися...".

Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських розповіла правду про своє життя: "Зради, пластику і зіркова хвороба".