Знаменитая украинская певица Настя Каменских поделилась жарким фото, сделанным на отдыхе

Последние несколько недель певица радовала социальные сети фото и видео из отдыха: сначала артистка отдыхала в Турции, затем отправилась в Одессу. В этот раз Настя решила показать, как проводит время на солнечном отдыхе и позирует в кремовом монокини с шнуровкой на груди.

Свой летний образ Настя дополнила массивными белыми кроссовками, которые показывала ранее, а также блеснула загорелой кожей без какого-либо макияжа на лице.

«Этот месяц будет просто сумасшедшим! 🚀 Совсем скоро я презентую вам свой первый испаноязычный альбом! Ждете? А пока делюсь фотками в купальнике и желаю вам классно провести первое воскресенье августа! 🥰 Целую 😘», - написала Настя.

Вот что ответили фанаты:

«Это круто😍», «Солнечная Настя👍👍», «Наслаждайся жизнью Настюша!👏», «Настя, с нетерпением ждем», «Поскорее бы уже 👍👍👍», «Спасибо тебе тоже хорошего 3, всегда бы так😍😍😍👍», «Урааа🥳🥳😍💥💣ждууу🤗🤗😻», «Красивая, талантливая👍».

До этого Настя решила подчеркнуть свою фигуру в модном нюдовом костюме. При этом девушка прошлась на улице и весело потанцевала перед объективом, привлекая внимание к себе.

И если днем ранее девушку раскритиковали за откровенный вид в белом белье и неуместные танцы в ванной, то в этот раз пользователи сети вохстились роликом:

«Мощнейше ворвалась😂», «Четко под трек подошло🔥🔥», «Летящей походкой 😎», «Такая классная 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓», «Чертовка, разгоняет тоску!!!», «Такой же», «Шикарная 👍», «Обожнюю ♡», «@kamenskux у нас mood как у всех муда....ов😂», «Supeeerrr🔥🔥👍👍👍», «. Бабочек наблюдаим ✨💫🎶», «Настюшка - зажигалка🔥🔥», «Я первая 😍😍😍 Настя ,вы как всегда на высоте», - пишут пользователи.

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".