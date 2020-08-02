Одна з найбільш високооплачуваних моделей у світі Кайлі Дженнер показала кадри з фотозйомки

Як повідомляє Politeka.net Кайлі Дженнер, схоже, також втомилася сидіти вдома. Мільярдерка так звикла до постійних робочих проектів, зйомок і зміни образів, що перебування на карантині їй явно тягарем, вона постійно просить своїх прихильників підказати їй назву хорошого фільму або книги.

Нещодавно дівчина зважилася і порушила карантин, щоб знятися у фотосесії для відомого глянцю Vogue (щоб подивитися знімок доскрольте новину до кінця).

Знімком для обкладинки журналу вона поділилася на особистій сторінці в мережі Instagram.

Для важливої зйомки красуня обрала ефектний аутфіт з дуже незвичним, але вдалим поєднанням текстур: латексна сукня і шкіряні чоботи. зокрема, дівчина позує у відвертій довгій сукні з глибоким вирізом і декольте, доповненим рукавами незвичайного крою - трохи загостреними на плечах. Без розрізу в сукні просто неможливо було б ходити - настільки наряд щільно облягає пишні форми своєї власниці.

Образ розбавили укладка м'якими хвилями, а також фірмовий макіяж богині б'юті-індустрії в нюдових відтінках. Одразу помітно, що ця фотосесія вийшла інтимною і незвичайною.

Користувачі мережі не втрималися і залишили для дівчини безліч приємних компліментів.

«Ось це бомба! Зараз випадуть ж!», «божественний вигляд», «це фото заряджає енергією», «ти неймовірна і божевільна», «на це можна дивитися вічно», «так виглядає насолоду», - пишуть вони.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала, як треба спокушати в простому бежевому бікіні.

Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер у невидимому бікіні без сорому вимазала маслом перед камерою.

А ще Politeka повідомляла, що спокуслива Кайлі Дженнер надпила з келиха і відразу задерла сукню.