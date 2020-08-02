Одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире Кайли Дженнер показала кадры с фотосьемки
Как сообщает Politeka.net, Кайли Дженнер, похоже, также устала сидеть дома. Миллиардерша так привыкла к постоянным рабочим проектам, съемкам и смене образов, что пребывание на карантине ей явно в тягость, она постоянно просит своих поклонников подсказать ей название хорошего фильма или книги.
Недавно девушка решилась и нарушила карантин, чтобы сняться в фотосессии для известного глянца Vogue (чтобы посмотреть снимок доскрольте новость до конца).
Снимком для обложки журнала она поделилась на личной странице в сети Instagram.
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Для важной сьемки красотка выбрала эффектный аутфит с весьма непривычным, но удачным сочетанием текстур: латексное платье и кожанные сапоги. В частности, девушка позирует в откровенном длинном платье с глубоким вырезом и декольте, дополненным рукавами необычного кроя - чуть заостренными на плечах. Без разреза в платье просто невозможно было бы ходить - настолько наряд плотно облегает пышные формы своей обладательницы.
Образ разбавили укладка мягкими волнами, а также фирменный макияж богини бьюти-индустрии в нюдовых оттенках. Сразу заметно, что эта фотосессия получилась интимной и необычной.
Пользователи сети не удержались и оставили для девушки множество лестных комплиментов.
«Вот это бомба! Сейчас выпадут же!», «божественный вид», «это фото заряжает энергией», «ты невероятная и сумасшедшая», «на это можно смотреть вечно», «так выглядит наслажденье», - пишут они.
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